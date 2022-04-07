Киммих остался доволен, что "Бавария" пропустила всего один гол от "Вильярреала"

Фото: твиттер Киммиха\Автор неизвестен

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал поражение от "Вильярреала" (0:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"В первом тайме мы вообще не вошли в игру. После перерыва стали больше рисковать, и потом все вышло из-под контроля.

Нам нужно быть честными и признать, что это еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1", – сказал немецкий футболист.

Ответная игра пройдет на следующей неделе, во вторник, в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 22:00.

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