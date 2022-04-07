Киммих остался доволен, что "Бавария" пропустила всего один гол от "Вильярреала"

Теги бавария мюнхенвильярреалйозуа киммих

Киммих остался доволен, что "Бавария" пропустила всего один гол от "Вильярреала"

Фото: твиттер Киммиха\Автор неизвестен

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал поражение от "Вильярреала" (0:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"В первом тайме мы вообще не вошли в игру. После перерыва стали больше рисковать, и потом все вышло из-под контроля.

Нам нужно быть честными и признать, что это еще хорошо, что мы уезжаем отсюда, проиграв лишь 0:1", – сказал немецкий футболист.

Ответная игра пройдет на следующей неделе, во вторник, в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 22:00.

Также не пропустите: Эмери собирается обыграть "Баварию" и на выезде. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" хочет снизить стоимость Левандовского за счет своего игрока

"Барселона" хочет снизить стоимость Левандовского за счет своего игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов