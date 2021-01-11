Киммих ответил Румменигге

Игрок "Баварии" Йозуа Киммих отреагировал на заявление председателя правления мюнхенского клуба Карла-Хайнца Румменигге.

Ранее функционер выразил восхищение универсальностью немецкого футболиста, способного сыграть как в обороне, так и в полузащите.

Румменигге сказал: "Было бы чудесно, имей мы два Киммиха в команде".

"Я почти не играл на позиции правого защитника в прошлом сезоне, и всё сложилось хорошо. Так что у нас всё получается и с одним Киммихом", - ответил Йозуа.

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