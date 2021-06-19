Киммих поделился мыслями перед матчем против Португалии

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Киммих поделился мыслями перед матчем против ПортугалииФото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

Футболист "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих поделился мыслями перед игрой против сборной Португалии на чемпионате Европы.

– Будет важно добыть победу, и у нас есть все чтобы добиться этого.

– Какие слабые стороны у Португалии?

– Мы хотим сосредоточиться на своей игре.

Мы проанализировали матч с Францией и пришли к выводу, что соперник давал нам достаточно пространства для атак, однако мы его не использовали. Это одно и того, что мы должны изменить завтра.

Что касается выбора состава, то, естественно, это обсуждается между игроками и тренером.

Однако итоговое решение, как и последующая ответственность, полностью ложаться на тренера. Он составляет тот состав, который в его понимании способен добиваться успеха, – сказал Киммих.

Германия сыграет против Португалии 19 июня, в 19:00. Место проведения - Мюнхен.

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