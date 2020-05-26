Киммих помог "Баварии" обыграть "Боруссию" в матче Бундеслиги

Теги боруссия дортмундбавария мюнхен

Киммих помог "Баварии" обыграть "Боруссию" в матче Бундеслиги

"Бавария" минимально обыграла "Боруссия" в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Победный гол в первом тайме забил защитник Йозуа Киммих.

"Боруссия" - "Бавария" - 0:1 (0:1)

Голы: Киммих, 43 - 0:1

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Пишчек (Гетце, 80), Хуммельс, Хакими, Дауд (Витцель, 85), Геррейру, Азар, Дилэйни (Джан, 46), Брандт (Санчо, 46), Холанд (Рейна, 72).

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Коман (Перишич, 73), Гнабри, Левандовски, Мюллер.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" располагается на 2 позиции, отставая на 7 баллов от мюнхинцев.

А еще: "Бавария" отказала "Реалу" в трансфере самого дорогого игрока в своей истории| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар готов пойти на понижение зарплаты, если перейдет в "Барселону"

Неймар готов пойти на понижение зарплаты, если перейдет в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 27 61
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 27 57
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 27 54
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 27 53
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 27 52
6 Вольфсбург Вольфсбург 27 39
7 Фрайбург Фрайбург 27 37
8 Шальке Шальке 27 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 27 36
10 Кельн Кельн 27 34
11 Герта Герта 27 34
12 Аугсбург Аугсбург 27 30
13 Унион Берлин Унион Берлин 27 30
14 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 26 28
15 Майнц 05 Майнц 05 27 27
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 27 24
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 26 21
18 Падерборн Падерборн 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов