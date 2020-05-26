Киммих помог "Баварии" обыграть "Боруссию" в матче Бундеслиги

"Бавария" минимально обыграла "Боруссия" в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Победный гол в первом тайме забил защитник Йозуа Киммих.

"Боруссия" - "Бавария" - 0:1 (0:1)

Голы: Киммих, 43 - 0:1

"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Пишчек (Гетце, 80), Хуммельс, Хакими, Дауд (Витцель, 85), Геррейру, Азар, Дилэйни (Джан, 46), Брандт (Санчо, 46), Холанд (Рейна, 72).

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Коман (Перишич, 73), Гнабри, Левандовски, Мюллер.

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" располагается на 2 позиции, отставая на 7 баллов от мюнхинцев.

А еще: "Бавария" отказала "Реалу" в трансфере самого дорогого игрока в своей истории| http://soccernews.ru