Киммих помог "Баварии" обыграть "Боруссию" в матче Бундеслиги
"Бавария" минимально обыграла "Боруссия" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Победный гол в первом тайме забил защитник Йозуа Киммих.
"Боруссия" - "Бавария" - 0:1 (0:1)
Голы: Киммих, 43 - 0:1
"Боруссия Д": Бюрки, Аканджи, Пишчек (Гетце, 80), Хуммельс, Хакими, Дауд (Витцель, 85), Геррейру, Азар, Дилэйни (Джан, 46), Брандт (Санчо, 46), Холанд (Рейна, 72).
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Коман (Перишич, 73), Гнабри, Левандовски, Мюллер.
"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" располагается на 2 позиции, отставая на 7 баллов от мюнхинцев.
А еще: "Бавария" отказала "Реалу" в трансфере самого дорогого игрока в своей истории| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Байер Леверкузен
|27
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18