Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии

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Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Германия разгромила Норвегию (6:0).

Все 90 минут в этом поединке провел защитник "Баварии" Джошуа Киммих. Стоит отметить, что этот матч стал для него 21-м без замен за сборную Германии и он повторил достижение легендарного Франца Беккенбауэра, которому удалось подобное с 1973 по 1975 годы.

Стоит отметить, что больше матчей без замен за немецкую сборную удалось отыграть только Берти Фогтсу. С 1968 по 1971 годы он провел без замен 34 матча подряд за сборную ФРГ.

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