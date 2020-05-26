Киммих пробежал рекордное количество километров за матч среди игроков "Баварии"

Защитник "Баварии" Йозуа Киммих пробежал рекордное количество километров за матч, сообщает Opta.

Сегодня, 26 мая, мюнхенский клуб благодаря голу 25-летнего немца обыграл дортмундцев в матче 28-го тура Бундеслиги. За эту встречу футболист пробежал 13,73 км.

По данным источника, это наивысший показатель среди игроков "Баварии" с сезона-2013/14.

В этом сезоне Киммих участвовал в 27 матчах чемпионата Германии, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.

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