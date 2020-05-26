Киммих прокомментировал победный гол "Боруссии"

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Киммих прокомментировал победный гол "Боруссии"

Игрок "Баварии" Йозуа Киммих, забивший победный гол в матче 28-го тура чемпионата Германии, поделился эмоциями.

25-летний футболист занес мяч в ворота соперника, перебросив голкипера Романа Бюрки ударом из-за пределов штрафной. 

"Перед матчем нам сказали, что Бюрки часто далеко уходит с линии ворот. Это был лучший гол в моей карьере", - цитирует игрока твиттер "Баварии".

В этом сезоне Киммих участвовал в 27 матчах чемпионата Германии, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.

А еще: Киммих помог "Баварии" обыграть "Боруссию" в матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
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