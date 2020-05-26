Киммих прокомментировал победный гол "Боруссии"

Игрок "Баварии" Йозуа Киммих, забивший победный гол в матче 28-го тура чемпионата Германии, поделился эмоциями.

25-летний футболист занес мяч в ворота соперника, перебросив голкипера Романа Бюрки ударом из-за пределов штрафной.

"Перед матчем нам сказали, что Бюрки часто далеко уходит с линии ворот. Это был лучший гол в моей карьере", - цитирует игрока твиттер "Баварии".

Киммих обманул Бюрки и эффектным парашютиком закинул за спину кипера



Врывайся в прямой эфир. Второй тайм начнется через пару мгновений:https://t.co/mMjzhwW3q4#БоруссияБавария pic.twitter.com/cn0wa8L9qK — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2020

В этом сезоне Киммих участвовал в 27 матчах чемпионата Германии, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач.

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