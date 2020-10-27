Киммих прокомментировал победу "Баварии" в матче с "Локомотивом"

Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих высказался по поводу победы над "Локомотивом" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов (2:1).

"Победа на самом деле сложная. Мы неплохо играли, но должны были раньше закончить игру. Забили довольно рано, но на самом деле у нас не было четкого шанса забить второй.

У них было несколько опасных контратак, но мы рады выиграть", - сказал Киммих в эфире DAZN.

Отметим, 25-летний защитник стал автором победного гола.

В 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико", "Бавария" встретится с "Зальцбургом". Матчи пройдут 3 ноября.

"Бавария" с 6 очками занимает первое место в группе A.

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