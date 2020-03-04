Киммих прокомментировал победу над "Шальке"

Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих высказался по поводу победного матча команды над "Шальке" (1:0) в Кубке Германии.

В этой встрече футболист забил победный гол на 40-й минуте.

"Не было возможности пройтись катком по сопернику, так как игроки "Шальке" глубоко располагались. Играть было непросто. Сопернику удалось совершить несколько опасных контратак. Я рад, что я смог сделать счет 1:0, и что так все и закончилось", - цитирует Киммиха пресс-служба "Баварии".

По результатам этого матча команда вышла в полуфинал турнира.

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