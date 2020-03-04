Киммих прокомментировал победу над "Шальке"

Теги йозуа киммихшальке

Киммих прокомментировал победу над "Шальке"

Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих высказался по поводу победного матча команды над "Шальке" (1:0) в Кубке Германии.

В этой встрече футболист забил победный гол на 40-й минуте.

"Не было возможности пройтись катком по сопернику, так как игроки "Шальке" глубоко располагались. Играть было непросто. Сопернику удалось совершить несколько опасных контратак. Я рад, что я смог сделать счет 1:0, и что так все и закончилось", - цитирует Киммиха пресс-служба "Баварии".

По результатам этого матча команда вышла в полуфинал турнира.

Не пропустите: "Бавария" обыграла "Шальке" и вышла в полуфинал Кубка Германии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клопп: "Ливерпуль" заслужил поражение от "Челси"

Клопп: "Ливерпуль" заслужил поражение от "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 24 52
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 24 49
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 24 48
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 23 46
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 24 44
6 Шальке Шальке 24 36
7 Вольфсбург Вольфсбург 24 35
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 24 34
9 Фрайбург Фрайбург 24 33
10 Унион Берлин Унион Берлин 24 30
11 Кельн Кельн 23 29
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 23 28
13 Аугсбург Аугсбург 24 27
14 Герта Герта 24 27
15 Майнц 05 Майнц 05 24 25
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 24 21
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 23 17
18 Падерборн Падерборн 24 16
Полная таблица

топ-5 тегов