Киммих пропустит матч с "Боруссией"
Защитник "Баварии" Джошуа Киммих не поможет своей команде в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской "Боруссии", сообщает Goal.com.
По информации ресурса, 22-летний футболист в преддверии поединка с "шмелями" начал испытывать проблемы с желудком.
Напомним, что матч "Боруссия" - "Бавария" состоится в субботу в 20:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|10
|23
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|20
|3
|РБ Лейпциг
|10
|19
|4
|Ганновер 96
|10
|18
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|6
|Шальке
|10
|17
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|17
|8
|Хоффенхайм
|10
|16
|9
|Байер Леверкузен
|10
|15
|10
|Аугсбург
|10
|15
|11
|Герта
|10
|13
|12
|Штутгарт
|10
|13
|13
|Майнц 05
|10
|11
|14
|Вольфсбург
|10
|10
|15
|Фрайбург
|10
|8
|16
|Гамбург
|10
|7
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|10
|2