Киммих пропустит матч с "Боруссией"

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Киммих пропустит матч с "Боруссией"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих не поможет своей команде в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской "Боруссии", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 22-летний футболист в преддверии поединка с "шмелями" начал испытывать проблемы с желудком.

Напомним, что матч "Боруссия" - "Бавария" состоится в субботу в 20:30 по московскому времени. 

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Главный матч первого круга Бундеслиги: "Боруссия" принимает "Баварию"

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 10 23
2 Боруссия Дортмунд 10 20
3 РБ Лейпциг 10 19
4 Ганновер 96 10 18
5 Айнтрахт Франкфурт 11 18
6 Шальке 10 17
7 Боруссия Менхенгладбах 10 17
8 Хоффенхайм 10 16
9 Байер Леверкузен 10 15
10 Аугсбург 10 15
11 Герта 10 13
12 Штутгарт 10 13
13 Майнц 05 10 11
14 Вольфсбург 10 10
15 Фрайбург 10 8
16 Гамбург 10 7
17 Вердер Бремен 11 5
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