Киммих пропустит матч с "Боруссией"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих не поможет своей команде в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской "Боруссии", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 22-летний футболист в преддверии поединка с "шмелями" начал испытывать проблемы с желудком.

Напомним, что матч "Боруссия" - "Бавария" состоится в субботу в 20:30 по московскому времени.

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