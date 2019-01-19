Киммих провёл юбилейный матч в составе "Баварии"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих принял участие в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги против "Хоффенхайма".

Как сообщает Opta, эта игра стала для 23-летнего футболиста 150-й в составе мюнхенской команды.

Киммих присоединился к "Баварии" летом 2015 года, перейдя из "Штутгарта" за 8,5 миллионов евро. Его контракт с "Рекордмастер" рассчитан до 2023 года.

В 150 матчах за "Баварию" немецкий фулбек забил 16 голов и сделал 31 результативную передачу.

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