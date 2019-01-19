Киммих провёл юбилейный матч в составе "Баварии"
Защитник "Баварии" Джошуа Киммих принял участие в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги против "Хоффенхайма".
Как сообщает Opta, эта игра стала для 23-летнего футболиста 150-й в составе мюнхенской команды.
Киммих присоединился к "Баварии" летом 2015 года, перейдя из "Штутгарта" за 8,5 миллионов евро. Его контракт с "Рекордмастер" рассчитан до 2023 года.
В 150 матчах за "Баварию" немецкий фулбек забил 16 голов и сделал 31 результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|18
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11