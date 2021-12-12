Киммих решил вакцинироваться от коронавируса

Фото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

Немецкий хавбек "Баварии" Йозуа Киммих принял решение вакцинироваться от коронавируса, сообщает издание ZDF.

По информации источника, полузащитник сожалеет, что не сделал этого раньше.

"Я так долго не мог определиться, потому что мне просто было трудно преодолеть свои страхи и сомнения", – сказал футболист.

Напомним, что Киммих был одним из пяти футболистов «Баварии», отказавшихся вакцинироваться от коронавируса.

Недавно немец заразился ковидом. Сейчас у него осложнения с легкими, из-за чего он пропустит конец 2021 года.

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