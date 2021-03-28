Киммих: "С бойкотом ЧМ в Катаре мы опоздали на 10 лет"

Фото: Твиттер @DFB_Team_EN

Хавбек "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о возможном бойкоте Чемпионата Мира в Катаре в связи с нарушениями прав человека в стране.

"Думаю, мы опоздали с бойкотом турнира на 10 лет. Проводить там Чемпионат решили не год назад. О бойкоте следовало думать раньше.

Сейчас нам следует воспользоваться возможностью и использовать нашу публичность, чтобы освещать эти темы. Но это должны делать не только футболисты, а все вместе.

О таких вещах нужно обязательно говорить. Спонтанная акция с футболками - один из вариантов. В футболе есть возможность указать на что-то, и мы должны продолжать делать это", – приводит слова Киммиха CNA.

Напомним, сборные Норвегии и Германии выходили перед матчами отбора на ЧМ-2022 в футболках с призывами соблюдать права человека.