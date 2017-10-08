Киммих с девятью результативными передачами стал лучшим ассистентом в отборе ЧМ-2018

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Германии играет с Азербайджаном.

Одну из результативных передач в этом поединке отдал защитник немцев Джошуа Киммих.

Этот голевой пас стал для 22-летнего Киммиха девятым в нынешнем отборе и он является лучшим ассистентом среди всех игроков.

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