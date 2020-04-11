Киммих считает, что Бундеслигу нужно закончить, если это обезопасит людей

Теги йозуа киммихбавария мюнхен

Киммих считает, что Бундеслигу нужно закончить, если это обезопасит людей

Защитник "Баварии" Йозуа Химмих выразил мнение о том, что чемпионат Германии нужно закончить, если это поможет обезопасить людей от заражения коронавирусом.

"Мнения могут расходиться, но я думаю, что многие будут рады снова смотреть футбол пусть и по телевизору.

Но с другой стороны это сложно. Возобновление чемпионата должно быть оправдано для общества. Здоровье людей превыше всего, и оно должно быть основой для всех принимаемых решений", - цитирует Киммиха Abendzeitung München.

Отметим, что "Бавария" уже вернулась к тренировкам. Почти все футбольные чемпионаты отменены из-за пандемии коронавируса.

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