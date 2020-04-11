Киммих считает, что Бундеслигу нужно закончить, если это обезопасит людей
Защитник "Баварии" Йозуа Химмих выразил мнение о том, что чемпионат Германии нужно закончить, если это поможет обезопасить людей от заражения коронавирусом.
"Мнения могут расходиться, но я думаю, что многие будут рады снова смотреть футбол пусть и по телевизору.
Но с другой стороны это сложно. Возобновление чемпионата должно быть оправдано для общества. Здоровье людей превыше всего, и оно должно быть основой для всех принимаемых решений", - цитирует Киммиха Abendzeitung München.
Отметим, что "Бавария" уже вернулась к тренировкам. Почти все футбольные чемпионаты отменены из-за пандемии коронавируса.
Не пропустите: "Бавария" близка к продлению контракта с Алькантарой| http://soccernews.ru
главное
-
"Челси" разрешил игрокам команды проводить тренировки на домашнем стадионе
-
Гаттузо и спортивный директор "Наполи" откажутся от зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба
-
"Ювентус" включился в борьбу за Канте
-
"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие
-
"Барселона" назвала "Манчестер Сити" условие для обмена Семеду на Канселу
Лента новостей
-
1
Суарес не исключает своего возвращения в "Насьональ"
-
"Городея" обыграла минское "Динамо" в чемпионате Беларуси
-
Президент итальянского клуба "Порденоне" заболел коронавирусом
-
Евсеев объяснил, почему Навальный не сможет заменить Путина на посту президента
-
Радимов считает, что чемпионаты России и Беларуси нужно объединить
-
"Челси" разрешил игрокам команды проводить тренировки на домашнем стадионе
-
1
Diario Sport: "Барселона" может купить Бернардески этим летом
-
Ригони высказался о сокращении зарплат футболистам "Зенита"
-
Деле Алли показал, как отмечает день рождения на самоизоляции
-
Киммих считает, что Бундеслигу нужно закончить, если это обезопасит людей
-
Холанд поделился мнением об Ибрагимовиче
-
Кокорин поздравил Егора Крида с выходом нового альбома
-
Манчини назвал свои главные достижения в карьере как игрока и как тренера
-
Де Росси рассказал о желании однажды стать тренером "Ромы"
-
2
Рэмзи ярко высказался о Роналду
-
Гаттузо и спортивный директор "Наполи" откажутся от зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба
-
Павлюченко высказался о натурализованных футболистах в сборной России
-
"Ювентус" интересуется хавбеком "Реала" Себальосом
-
Калачёв поблагодарил "Ростов" за решение не продлевать с ним контракт
-
"Ювентус" включился в борьбу за Канте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16