Киммих сделал выбор между Месси и Роналду

Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих сделал выбор между лучшими футболистами современности - Лионелем Месси из каталонской "Барселоны" и Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

"Для меня лучшим в мире является Лионель Месси из-за стиля игры. Я думаю каждый человек в мире слышал о нем. Роналду же является "машиной" по забиванию голов", - приводит слова 23-летнего бека немецкого гранда goal.com.

Напомним, Киммих составил свою команду мечты. | soccernews.ru