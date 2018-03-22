Киммих сделал выбор между Месси и Роналду

Теги джошуа киммихлионель мессикриштиану роналду

Киммих сделал выбор между Месси и РоналдуЗащитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих сделал выбор между лучшими футболистами современности - Лионелем Месси из каталонской "Барселоны" и Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

"Для меня лучшим в мире является Лионель Месси из-за стиля игры. Я думаю каждый человек в мире слышал о нем. Роналду же является "машиной" по забиванию голов", - приводит слова 23-летнего бека немецкого гранда goal.com.

Напомним, Киммих составил свою команду мечты. | soccernews.ru

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А

рон педик и как ты лол месс лучше

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Фанат РМ

Рон-лучший! А Лео, возможно, из-за гормонов, которые употреблял, повысил свою работоспособность!

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