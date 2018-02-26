Киммих сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

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Киммих сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

"Реал" - немного больше "Барселоны", как клуб. Но для меня, если учитывать стиль футбола, предпочтительной была бы "Барселона", - приводит слова 23-летнего бека чемпионов Германии goal.com.

Напомним, Киммих назвал своего самого сильного соперника. | soccernews.ru

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5 Вильярреал 25 41
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8 Эйбар 25 35
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