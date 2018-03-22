Защитник мюнхенской "Баварии" Джошуа Киммих составил свою команду мечты.

Так, в число лучших на своих позициях 23-летний бек чемпионов Германии включил: Мануэля Нойера, Дани Алвеса, Жерома Боатенга, Матса Хуммельса, Марсело, Тони Крооса, Хави, Андреса Иньесту, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роналдиньо.

Напомним, "Бавария" определилась с ценой на Левандовски. | soccernews.ru