Киммих стал лучшим ассистентом европейской квалификации ЧМ-2018

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Киммих стал лучшим ассистентом европейской квалификации ЧМ-2018

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих стал лучшим ассистентом европейской квалификации ЧМ-2018, сообщает официальный сайт УЕФА.

22-летний фулбек "Баварии" сделал 9 результативных передач в отборочном турнире. Ему удалось опередить Дриса Мертенса, Томаса Менье, Душана Тадича, Миралема Пьянича и Томаса Мюллера, в активе которых по 7 ассистов. 

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