Защитник сборной Германии Джошуа Киммих стал лучшим ассистентом европейской квалификации ЧМ-2018, сообщает официальный сайт УЕФА.

22-летний фулбек "Баварии" сделал 9 результативных передач в отборочном турнире. Ему удалось опередить Дриса Мертенса, Томаса Менье, Душана Тадича, Миралема Пьянича и Томаса Мюллера, в активе которых по 7 ассистов.

Не пропустите: Левандовски стал лучшим бомбардиром европейской квалификации ЧМ-2018. | http://soccernews.ru