Киммих стал лучшим игроком "Баварии" в октябре

Болельщики "Баварии" признали защитника Йозуа Киммиха лучшим игроком команды в октябре.

В голосовании футболист набрал 31% голосов.На вором месте расположился форвард Роберт Левандовски (25%), а тройку лучших замкнул Томас Мюллер (16%).

В прошлом месяце Киммих забил один гол и отдал три результативные передачи в пяти матчах.

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