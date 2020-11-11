Киммих стал лучшим игроком "Баварии" в октябре

Теги бавария мюнхенйозуа киммих

Киммих стал лучшим игроком "Баварии" в октябре

Болельщики "Баварии" признали защитника Йозуа Киммиха лучшим игроком команды в октябре.

В голосовании футболист набрал 31% голосов.На вором месте расположился форвард Роберт Левандовски (25%), а тройку лучших замкнул Томас Мюллер (16%).

В прошлом месяце Киммих забил один гол и отдал три результативные передачи в пяти матчах.

А еще: "Бавария" не хочет расставаться с Алабой. Клуб не будет продавать игрока в январе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Рубине" высказались о заражении Кварацхелии коронавирусом

В "Рубине" высказались о заражении Кварацхелии коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов