Киммих стал отцом перед матчем с "Атлетико"
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих стал отцом перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с мадридским "Атлетико" (4:0), сообщает Sport1.de.
По сведениям источника, девушка футболиста Лина Мейер в дочь в ночь со вторника на среду родила девочку, имя которой родители пока не сообщают. У Киммиха и Мейер уже сын, который родился в 2019 году.
25-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. Всего он провел за немецкий клуб 228 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20