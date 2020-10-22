Киммих стал отцом перед матчем с "Атлетико"

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Киммих стал отцом перед матчем с "Атлетико"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих стал отцом перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с мадридским "Атлетико" (4:0), сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, девушка футболиста Лина Мейер в дочь в ночь со вторника на среду родила девочку, имя которой родители пока не сообщают. У Киммиха и Мейер уже сын, который родился в 2019 году.

25-летний Киммих выступает за "Баварию" с 2015 года. Всего он провел за немецкий клуб 228 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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