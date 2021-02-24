Киммих установил рекорд Лиги чемпионов

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих стал автором рекорда Лиги Чемпионов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лацио" стал для Киммиха 50-м в Лиге Чемпионов. В этой встрече Киммих одержал свою 38-ю победу в турнире и это является лучшим показателем в первых 50 матчах. Ближайшими преследователями являются полузащитник "Баварии" Томас Мюллер и хавбек "Реала" Каземиро - по 36 побед.

В нынешнем сезоне 26-летний Киммих провел за "Баварию" 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 13 результативных передач.

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