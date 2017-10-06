Киммих установил уникальное достижение в сборной Германии

Полузащитник Джошуа Киммих является единственным футболистом своей команды, сыгравшим все 12 матчей сборной Германии в 2017 году.

Помимо этого, футболист на данный момент является лучшим ассистентом европейского отборочного турнира чемпионата мира. На его счету восемь голевых передач.

Напомним, что в рамках девятого тура квалификации ЧМ-2018 сборная Германии в гостях взяла верх над национальной командой Северной Ирландии со счётом 3:1. | http://soccernews.ru