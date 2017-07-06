Киммих: "В "Баварии" нужно не давать себя в обиду"
Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих считает, что игрок мюнхенцев должен обладать сильным характером, если он планирует стать игроком основы.
"В "Баварии" нужно не давать себя в обиду. Если бы я мог выбирать между 30 матчами в качестве защитника и 20 играми в середине поля, то согласился бы на первый вариант. И этот выбор стал бы осознанным, потому что я играл бы с большим желанием", - сказал хавбек.
В минувшем сезоне Киммих сыграл в 40-ка матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал две голевые передачи.
Читайте: Сандро Вагнер похвалил Киммиха | soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
Агент Павона: "Есть предложение "Зенита", но сделке мешают разногласия по форме оплаты"
-
Миранда: "Главная цель "Интера" - вернуться в Лигу Чемпионов"
-
Два французских клуба интересуются Муниром
-
Хавбек "Челси" Чалоба близок к переходу в "Уотфорд"
-
Ихеаначо близок к переходу в "Лестер"
-
"Челси" переключит внимание с Лукаку на Морату
-
Сиригу рассказал о причинах ухода из ПСЖ
-
Боатенг вернулся в общую группу
-
Весной Слуцкий мог стать тренером "Краснодара"
-
Хименес: "Буду рад переехать в Англию"
-
Конти пройдет медобследование в "Милане"
-
"Барселона" отклонила предложение "Манчестер Сити" по Серхи Роберто
-
Четырех футболистов одного из бразильских клубов уволили за мастурбацию
-
Тульский "Арсенал" продлил аренду Сунзу
-
"Истанбул ББ" объявил о трансфере Клиши
-
"Сток Сити" хочет купить хавбека "Манчестер Сити" Делфа
-
Санчес готов остаться в "Арсенале", если ему повысят зарплату
-
В ближайшее время "Атлетико" сделает предложение по Диего Косте
-
"РБ Лейпциг" приобрел форварда ПСЖ Огустина
-
Хавбек "Милана" Куцка может перейти в "Трабзонспор"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25