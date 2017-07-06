Киммих: "В "Баварии" нужно не давать себя в обиду"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих считает, что игрок мюнхенцев должен обладать сильным характером, если он планирует стать игроком основы.

"В "Баварии" нужно не давать себя в обиду. Если бы я мог выбирать между 30 матчами в качестве защитника и 20 играми в середине поля, то согласился бы на первый вариант. И этот выбор стал бы осознанным, потому что я играл бы с большим желанием", - сказал хавбек.

В минувшем сезоне Киммих сыграл в 40-ка матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал две голевые передачи.

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