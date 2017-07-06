Киммих: "В "Баварии" нужно не давать себя в обиду"

Теги бавария мюнхенджошуа киммих

Киммих: "В "Баварии" нужно не давать себя в обиду"Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих считает, что игрок мюнхенцев должен обладать сильным характером, если он планирует стать игроком основы.

"В "Баварии" нужно не давать себя в обиду. Если бы я мог выбирать между 30 матчами в качестве защитника и 20 играми в середине поля, то согласился бы на первый вариант. И этот выбор стал бы осознанным, потому что я играл бы с большим желанием", - сказал хавбек.

В минувшем сезоне Киммих сыграл в 40-ка матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал две голевые передачи.

Читайте: Сандро Вагнер похвалил Киммиха | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов