Киммих:"В последние два года во Франкфурте нам всегда было тяжело"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих высказался о предстоящей выездной игре 15-го тура немецкой Бундеслиги с "Айнтрахтом" (9 декабря).

"В последние два года во Франкфурте нам всегда было тяжело. В прошлом сезоне мы, несмотря на большинство, упустили преимущество в два мяча. Поэтому и в этот раз я ожидаю, что команде предстоит очень неприятная игра. У "Айнтрахта" хороший тренер, у команды всегда отличный настрой. Поэтому для нас важно сыграть в свою игру и в итоге победить", - сказал он.

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