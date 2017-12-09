Киммих:"В последние два года во Франкфурте нам всегда было тяжело"

Теги джошуа киммихбавария мюнхен

Киммих:"В последние два года во Франкфурте нам всегда было тяжело"Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих высказался о предстоящей  выездной игре 15-го тура немецкой Бундеслиги с "Айнтрахтом" (9 декабря).

"В последние два года во Франкфурте нам всегда было тяжело. В прошлом сезоне мы, несмотря на большинство, упустили преимущество в два мяча. Поэтому и в этот раз я ожидаю, что команде предстоит очень неприятная игра. У "Айнтрахта" хороший тренер, у команды всегда отличный настрой. Поэтому для нас важно сыграть в свою игру и в итоге победить", - сказал он. 

Читайте: "Барселона" и "Манчестер Сити" поборются за Киммиха | http://soccernews.ru

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