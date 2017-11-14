Киммих во второй раз подряд признан игроком месяца в "Баварии"

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Киммих во второй раз подряд признан игроком месяца в "Баварии"

Правый защитник "Баварии" Джошуа Киммих признан лучшим игроком команды по итогам октября, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний футболист стал победителем голосования болельщиков, набрав 27% голосов. В борьбе за награду он опередил Хави Мартинеса (18,1%) и Кингсли Комана (9%).

Стоит отметить, что Киммиха признали игроком месяца во второй раз подряд. 

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