Киммих высказался о своем непопадании в список претендентов на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

Хавбек сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих поделился мнением о списке претендентов на "Золотой мяч".

"Признаюсь честно, я не видел списка. То, что меня там нет, не удивляет меня. Не такой уж я и великий индивидуальный игрок", — приводит слова Киммиха Sport1.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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