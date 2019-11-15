Киммих высказался о возможном возвращении Гвардиолы в "Баварию"
Защитник "Баварии" Йозуа Киммих порассуждал о том, что Хосеп Гвардиола может снова возглавить мюнхенскую команду.
Ранее сообщалось, что действующий наставник "Манчестер Сити" может вернуться в Германию следующим летом.
"Не знаю, насколько это реально. Однако, конечно, я знаю Гвардиолу и мне есть за что его благодарить. Он взял меня в клубе второго дивизиона и позволил играть в Бундеслиге. Вместе мы выиграли чемпионат и Кубок Германии, а после этого я стал выступать за сборную Германии. Поэтому, конечно, я не буду против его возвращения", - сказал Киммих.
Гвардиола возглавлял "Баварию" с 2013 по 2016 год и выиграл с "ротен" 7 трофеев за три сезона.
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