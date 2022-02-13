Киммих высказался после поражения от "Бохума"

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Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих поделился мнением о поражении мюнхенцев от "Бохума" (2:4) в рамках 22-го тура чемпионата Германии.

"Мы провели худший матч в сезоне. Мы упустили все аспекты, необходимые для победы. Если это происходит один раз за сезон, то я считаю, что это дело случая. Но это происходит с нами не в первый раз, поэтому мы должны быть осторожными.

Это поражения не имеет ничего общего с планом на игру или выбранной тактикой. Это связано с подходом к игре. Точно ли это менталитет "Баварии"?", - цитирует Киммиха Sky Sport Germany.

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