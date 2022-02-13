Киммих высказался после поражения от "Бохума"
Фото: инстаграм Киммиха\Автор неизвестен
Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих поделился мнением о поражении мюнхенцев от "Бохума" (2:4) в рамках 22-го тура чемпионата Германии.
"Мы провели худший матч в сезоне. Мы упустили все аспекты, необходимые для победы. Если это происходит один раз за сезон, то я считаю, что это дело случая. Но это происходит с нами не в первый раз, поэтому мы должны быть осторожными.
Это поражения не имеет ничего общего с планом на игру или выбранной тактикой. Это связано с подходом к игре. Точно ли это менталитет "Баварии"?", - цитирует Киммиха Sky Sport Germany.
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Главные новости дня: 12 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20