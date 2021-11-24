Киммих заразился коронавирусом

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Киммих заразился коронавирусомФото: инстаграм Киммиха/Автор неизвестен

Хавбек сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих заболел коронавирусом.

Как сообщает издание Bild, футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Ранее главный тренер немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик говорил, что Киммих планирует пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что нападающий "Баварии" Эрик-Максим Шупо-Мотинг также заразился коронавирусом.

Напомним, что недавно Киммих отказывался от вакцинации.

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