Киммих заявил, что руководство "Баварии" должно подумать над усилением состава

Теги бавария мюнхенджошуа киммих

Киммих заявил, что руководство "Баварии" должно подумать над усилением состава

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих заявил, что клубу необходимы новые футболисты в связи с большим количеством травмированных игроков. Об этом сообщает Goal.

"У нас есть лишь 12-13 профессиональных игроков. Остальные - молодежь. Молодых футболистов очень много. Такого не было и в мой первый год в "Баварии".

"Нам нужно больше здоровых футболистов, сейчас в составе очень много травмированных. В клубе знают эту ситуацию и должны принимать решения", - сказал Киммих.

После 17 туров чемпионата Германии "Бавария" занимает 3 место в турнирной таблице.

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