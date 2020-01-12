Киммих заявил, что руководство "Баварии" должно подумать над усилением состава
Защитник "Баварии" Джошуа Киммих заявил, что клубу необходимы новые футболисты в связи с большим количеством травмированных игроков. Об этом сообщает Goal.
"У нас есть лишь 12-13 профессиональных игроков. Остальные - молодежь. Молодых футболистов очень много. Такого не было и в мой первый год в "Баварии".
"Нам нужно больше здоровых футболистов, сейчас в составе очень много травмированных. В клубе знают эту ситуацию и должны принимать решения", - сказал Киммих.
После 17 туров чемпионата Германии "Бавария" занимает 3 место в турнирной таблице.
А еще: "Бавария" не будет покупать Лероя Сане этой зимой| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сулейманов рассказал, кого считает лучшим игроком в России за последний год
-
Слуцкий рассказал, какого футболиста он хотел бы видеть в "Рубине"
-
Донни ван де Бек прокомментировал слухи о своем возможном уходе из "Аякса"
-
Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"
-
Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе
-
Тарасов: "Уважение ко мне от игроков "Рубина" уже чувствуется"
-
СМИ: Бруну Фернандеш согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
СМИ: "Барселона" ждет решения Хави до конца дня
-
Киммих заявил, что руководство "Баварии" должно подумать над усилением состава
-
В тренерский штаб Слуцкого в "Рубине" вошел Веретенников
-
Новичок "Рубина" Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб
-
Ринат Билялетдинов высказался о трансферной политике "Рубина"
-
Дик Адвокат: "Если сможем получить Кокорина, я лично его заберу"
-
Рамос отказался называть "Атлетико" врагами
-
Шалимов рассказал о состоянии "Ахмата" после зимней паузы
-
"Атлетик" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании
-
1
Главные новости дня: 11 января
-
1
Моуринью: "Ливерпулю" повезло"
-
"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А
-
2
"Ливерпуль" имеет внушительную беспроигрышную серию в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12