Киммих заявил, что руководство "Баварии" должно подумать над усилением состава

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих заявил, что клубу необходимы новые футболисты в связи с большим количеством травмированных игроков. Об этом сообщает Goal.

"У нас есть лишь 12-13 профессиональных игроков. Остальные - молодежь. Молодых футболистов очень много. Такого не было и в мой первый год в "Баварии".

"Нам нужно больше здоровых футболистов, сейчас в составе очень много травмированных. В клубе знают эту ситуацию и должны принимать решения", - сказал Киммих.

После 17 туров чемпионата Германии "Бавария" занимает 3 место в турнирной таблице.

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