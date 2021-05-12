Кимпембе дисквалифицировали на 3 матча
Фото: инстаграм Кимпембе/Автор неизвестен
Защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе был наказан дисквалификацией по итогам матча Лиги 1 с "Ренном" (1:1).
Французский футболист дисквалифицирован на 3 матча плюс одна игру условно за удаление на 87-й минуте за грубый подкат против Жереми Доку.
Помимо удаления, Кимпембе позволил себе оскорбление в адрес футболистов "Ренна": "Кучка пед*ков". За дискриминационное оскорбление защитника могли дисквалифицировать на 10 матчей.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13