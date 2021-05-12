Кимпембе дисквалифицировали на 3 матча

Фото: инстаграм Кимпембе/Автор неизвестен

Защитник "ПСЖ" Преснель Кимпембе был наказан дисквалификацией по итогам матча Лиги 1 с "Ренном" (1:1).

Французский футболист дисквалифицирован на 3 матча плюс одна игру условно за удаление на 87-й минуте за грубый подкат против Жереми Доку.

Помимо удаления, Кимпембе позволил себе оскорбление в адрес футболистов "Ренна": "Кучка пед*ков". За дискриминационное оскорбление защитника могли дисквалифицировать на 10 матчей.

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