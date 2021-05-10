Кимпембе грозит длительная дисквалификация. Он назвал игроков "Ренна" гомосексуалистами
Фото: инстаграм Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен
Защитнику "Пари Сен-Жермен" Преснелю Кимпембе грозит длительная дисквалификация, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, футболист оскорбил игроков "Ренна" в матче чемпионат Франции, назвав их кучкой гомосексуалистов. За это защитник может быть дисквалифицирован на срок до 10 матчей.
В матче с "Ренном" (1:1) Кимпембе получил прямую красную карточку за грубый фол на форварде Жереми Доку.
В нынешнем сезоне 25-летний Кимпембе провел за ПСЖ 39 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13