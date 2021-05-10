Кимпембе грозит длительная дисквалификация. Он назвал игроков "Ренна" гомосексуалистами

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Кимпембе грозит длительная дисквалификация. Он назвал игроков "Ренна" гомосексуалистами

Фото: инстаграм Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

Защитнику "Пари Сен-Жермен" Преснелю Кимпембе грозит длительная дисквалификация, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, футболист оскорбил игроков "Ренна" в матче чемпионат Франции, назвав их кучкой гомосексуалистов. За это защитник может быть дисквалифицирован на срок до 10 матчей.

В матче с "Ренном" (1:1) Кимпембе получил прямую красную карточку за грубый фол на форварде Жереми Доку.

В нынешнем сезоне 25-летний Кимпембе провел за ПСЖ 39 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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