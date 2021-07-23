Кимпембе хочет покинуть ПСЖ из-за Рамоса

Теги псжпреснель кимпембетрансферысерхио рамос

Кимпембе хочет покинуть ПСЖ из-за Рамоса

Фото: инстаграм Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

Защитник сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе задумался о смене клуба, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, футболист опасается за свое место в основном составе из-за прихода испанского защитника Серхио Рамоса. Кимпембе рассматривает вариант с переходом в чемпионат Англии. Интерес к игроку проявляет "Челси".

25-летний Кимпембе является воспитанником ПСЖ. В прошлом сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, не отметился результативными действиями, получил семь желтых и одну красную карточки. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с большой зарплатой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лунев успешно дебютировал за "Байер"

Лунев успешно дебютировал за "Байер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов