Кимпембе хочет покинуть ПСЖ из-за Рамоса

Фото: инстаграм Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

Защитник сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе задумался о смене клуба, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, футболист опасается за свое место в основном составе из-за прихода испанского защитника Серхио Рамоса. Кимпембе рассматривает вариант с переходом в чемпионат Англии. Интерес к игроку проявляет "Челси".

25-летний Кимпембе является воспитанником ПСЖ. В прошлом сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, не отметился результативными действиями, получил семь желтых и одну красную карточки. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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