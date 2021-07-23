Кимпембе хочет покинуть ПСЖ из-за Рамоса
Фото: инстаграм Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен
Защитник сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе задумался о смене клуба, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, футболист опасается за свое место в основном составе из-за прихода испанского защитника Серхио Рамоса. Кимпембе рассматривает вариант с переходом в чемпионат Англии. Интерес к игроку проявляет "Челси".
25-летний Кимпембе является воспитанником ПСЖ. В прошлом сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, не отметился результативными действиями, получил семь желтых и одну красную карточки. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|7
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|28
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|28
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|9
|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
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|Нант
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|Брест
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|Метц
|28
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|28
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|23
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|13