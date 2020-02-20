Кимпембе извинился перед Тухелем за слова своего брата

Теги томас тухельпсжпреснель кимпембе

Кимпембе извинился перед Тухелем за слова своего брата
Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе принес извинения главному тренеру команды Томасу Тухелю за поведение своего брата, сообщает RMC.

По сведениям издания, немецкий специалист сказал игроку, что не держит на него зла и посоветовал ему сконцентрироваться на работе.

Ранее брат игрока Блако Китоко оскорбил Тухеля в своем Instagram. "Тухель, я надеюсь, ты в порядке, грязный сын шлюхи", – сказал он. Причиной гнева родственника игрока, возможно, стало поражение ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов от дортмундской "Боруссии" (1:2).

Не пропустите: Тухель ответил Неймару, раскритиковавшему ПСЖ после поражения от "Боруссии". | http://soccernews.ru

 
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