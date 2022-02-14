Кимпембе поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в ЛЧ

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Кимпембе поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в ЛЧ

Фото: инстаграм Кимпембе\Автор неизвестен

Защитник сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Преснель Кимпембе высказался перед матчем с мадридским "Реалом" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Мы в оптимальной форме. Конечно, была небольшая пауза в конце февраля, но очень короткая. Мы остаемся профессионалами и продолжаем работать. Пусть даже между матчами продолжительная пауза, пусть даже много времени на то, чтобы вернуть себя в режим Лиги чемпионов, мы все равно изо дня в день работаем ради этих игр на тренировках и даже через матчи готовимся к играм против "Реала".

Конечно, этом будет большой матч. Ждем его с нетерпением. Мы в восторге от возможности участвовать в подобных играх. Мы для того и выбрали профессию футболистов, чтобы принимать участие в таких матчах. Надо быть готовым провести топовую игру, особенно если хотим победить такую команду, как "Реал", - сказал француз для УЕФА.

Первая игра между ПСЖ и "Реалом" состоится уже завтра, 15 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск). Ответный матч пройдет в Мадриде 9 марта.

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