Кимпембе показал Ляказетту класс на тренировке сборной Франции

Сборная Франции продолжает подготовку к матчам отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Голландии (31 августа) и Люксембурга (3 сентября).

На открытой тренировке защитник ПСЖ Преснел Кимпембе сначала отобрал мяч у форварда "Арсенала" Александра Ляказетта, а затем и прошел его на дриблинге.

Видео: Молодой бек сделал матерого форварда.

Kingpembe a fumé Lacazette à l'entraînement pic.twitter.com/JT6fheZJSK — Kimpembe Jr (@gpadinspi) 29 августа 2017 г.

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