Кимпембе: "Снова Неймар? Неймар там, Неймар тут... я уже не знаю, что сказать"

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Кимпембе: "Снова Неймар? Неймар там, Неймар тут... я уже не знаю, что сказать"Защитник французского ПСЖ Преснель Кимпембе раздраженно ответил на вопрос о травме своего партнера по команде Неймара.

"Снова Неймар? Неймар здесь, Неймар там... я уже не знаю, что сказать, действительно. Если он получил травму, то мы уже ничего не можем изменить. Тренер будет использовать вместо него других игроков. Мы расстроены, что он не сможет играть, и мы знаем, что он является важным игроком для команды. Мы расстроены и постараемся заменить его, но главное - это команда", - цитирует 22-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар прокомментировал свое повреждение. | soccernews.ru

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