Кимпембе заменит Тьяго Силву в основе ПСЖ в матче с "Реалом"

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери принял решение выпустить защитника Преснеля Кимпембе в стартовом составе в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист заменит в основе опытного бразильца Тьяго Силву. При этом капитаном ПСЖ станет бразилец Маркиньос.

В этом сезоне 22-летний Кимпембе провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах.

Матч "Реал" – ПСЖ пройдет 15 февраля в Мадриде и начнется в 22.45 по московскому времени.

Не пропустите: Наставник ПСЖ Эмери ни разу не доходил со своими клубами дальше 1/8 финала ЛЧ. | http://soccernews.ru