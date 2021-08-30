Кин оценил шансы "Манчестер Юнайтед" стать чемпионом после прихода Роналду

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Кин оценил шансы "Манчестер Юнайтед" стать чемпионом после прихода Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказался о шансах манкуниацев стать чемпионами Англии после трансфера португальского нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса".

"Переход Роналду является прекрасной новостью для "Манчестер Юнайтед", его фанатов и всей АПЛ. Конечно, Криштиану остается игроком топ-уровня. Роналду сохранил голод и страсть к футболе, он стоит огромных денег. Криштиану стал лучшим бомбардиром Евро, а через 1,5 года состоится чемпионат мира.

Впрочем, я не верю, что "Манчестер Юнайтед" выиграет Премьер-лигу, но завоевать Кубок Англии и Кубок лиги вполне реально. У клуба есть проблемы в полузащите и на позиции вратаря", - приводит слова Кина Metro.

Не пропустите: Сульшер рассказал, когда Роналду сможет сыграть за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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