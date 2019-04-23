Кин продлит контракт с "Ювентусом" на 5 лет

Нападающий Мойзе Кин готов продлить соглашение с "Ювентусом". Об этом сообщает Tuttsport.

По данным источника, стороны почти достигли соглашения. Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года. А оклад футболиста вырастет в четыре раза - с 550 тысяч евро до 2 млн евро в год.

В скором времени агент Кина Мино Райола встретится со спортивным директором "Юве" Фабио Паратичи, чтобы достичь окончательной договоренности.

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