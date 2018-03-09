Кин: "ПСЖ просто не везет"



Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин прокомментировал очередную неудачу ПСЖ, который вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв мадридскому "Реалу" (1:3 и 1:2).

"Мне кажется, что ПСЖ просто не везет. Они заняли первое место в своей группе Лиги Чемпионов и получили в первом раунде плей-офф "Реал". В первом матче с ними они провели неудачно всего пять минут и это стало провалом. В ответной встрече у них не было Неймара, а еще удалили Верратти. В Лиге Чемпионов нужно везения, поэтому я не буду сильно критиковать ПСЖ. Они же играли с чемпионом Европы", - цитирует Кина Goal.com.

Напомним, что прошлым летом ПСЖ потратил на усиление состава более 400 миллионов евро.

В минувшем сезоне парижане вылетели также на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов от "Барселоны" (4:0 и 1:6).

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