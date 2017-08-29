Кин: "Сейчас Бэкхэм и ван Нистелрой стоили бы по миллиарду, а Гиггз - в два раза дороже"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поражен ценами на футболистов на трансферном рынке.

"Сейчас на рынке творится безумие. За средненьких игроков платят сумасшедшие деньги. При таких ценах Бекхэм и ван Нистелрой стоили бы по миллиарду фунтов каждый, а Райан Гиггз – вдвое дороже", - приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, что этим летом Неймар перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, а "Барселона" заплатила за Усмана Дембеле 105 миллионов.

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