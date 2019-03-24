Кин: "Собираюсь побить еще много рекордов"

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Кин: "Собираюсь побить еще много рекордов"
Нападающий "Ювентуса" Мойсе Кин прокомментировал свой рекорд, установленный в матче за сборной Италии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020  против Финляндии (2:0). 

19-летний Кин стал самым молодым автором гола сборной Италии за последний 61 год.

"Я стремлюсь всегда быть в форме и регулярно тренируюсь. Я собираюсь побить еще много рекордов. Вызов в сборную Италии взволновал и осчастливил меня. Я благодарен всей команде за то, что сумел забить гол. Я готов играть на любой позиции в сборной", - цитирует Кина Rai Sport.

В нынешнем сезоне Кин провел за "Ювентус" семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Мойзе Кин стал вторым в списке самых молодых авторов голов за сборную Италии. | http://soccernews.ru

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