Кин: "Стиль футбола, который Куман прививает "Эвертону", очень мне подойдёт"

Защитник Майкл Кин поделился мнением о своем трансфере в "Эвертон".

"Я очень рад присоединиться к "Эвертону", это великолепный клуб со страстными болельщиками и отличной историей. Мне уже не терпится приступить к тренировкам в новой команде.

Главным фактором для меня был тренер "Эвертона" Рональд Куман. Он выступал на моей позиции и был футболистом мирового класса, выступая за "Барселону" и великолепную сборную Нидерландов. Стиль футбола, который он прививает "Эвертону", очень мне подойдёт" - приводит слова Кина сайт клуба.

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