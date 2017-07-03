Кин: "Стиль футбола, который Куман прививает "Эвертону", очень мне подойдёт"
Защитник Майкл Кин поделился мнением о своем трансфере в "Эвертон".
"Я очень рад присоединиться к "Эвертону", это великолепный клуб со страстными болельщиками и отличной историей. Мне уже не терпится приступить к тренировкам в новой команде.
Главным фактором для меня был тренер "Эвертона" Рональд Куман. Он выступал на моей позиции и был футболистом мирового класса, выступая за "Барселону" и великолепную сборную Нидерландов. Стиль футбола, который он прививает "Эвертону", очень мне подойдёт" - приводит слова Кина сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24