Кингсли Коман назвал лучшего тренера в своей карьере

Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман рассказал, какого тренера он считает лучшим в своей карьере.

"Я бы назвал Гвардиолу. Именно при нём я начал играть более регулярно. Для игрока моей позиции это лучший тренер, потому что его требования к таким футболистам максимальны. Пеп создаёт системы для ситуаций один на один, где я могу блистать больше всего. Он не просил меня работать на статистику. Гвардиола давал установку забирать мяч, уходить в центр и бить. Я очень ценил это", - приводит слова француза Goal.com.

Коман отыграл под руководством Гвардиолы всего один сезон, после чего испанец ушёл в "Манчестер Сити".

В кампании 2015/16 игрок провёл за "Баварию" 37 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов.

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