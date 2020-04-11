Кингсли Коман назвал лучшего тренера в своей карьере

Теги бавария мюнхенкингсли команхосеп гвардиола

Кингсли Коман назвал лучшего тренера в своей карьере

Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман рассказал, какого тренера он считает лучшим в своей карьере.

"Я бы назвал Гвардиолу. Именно при нём я начал играть более регулярно. Для игрока моей позиции это лучший тренер, потому что его требования к таким футболистам максимальны. Пеп создаёт системы для ситуаций один на один, где я могу блистать больше всего. Он не просил меня работать на статистику. Гвардиола давал установку забирать мяч, уходить в центр и бить. Я очень ценил это", - приводит слова француза Goal.com.

Коман отыграл под руководством Гвардиолы всего один сезон, после чего испанец ушёл в "Манчестер Сити".

В кампании 2015/16 игрок провёл за "Баварию" 37 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Гвардиола согласился на снижение зарплаты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие

"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов