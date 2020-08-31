Кингсли Коман рассказал, почему он не может вернуться в ПСЖ

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Кингсли Коман рассказал, почему он не может вернуться в ПСЖ

Французский полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман рассказал, что он не может вернуться в "Пари Сен-Жермен" из-за бразильского форварда Неймара.

"Возвращение в ПСЖ - это сложно. Особенно, если учитывать, что на моей позиции играет Неймар. Поэтому у меня нет в планах возвращения в Париж. 

У меня есть еще 8-10 лет карьеры, поэтому я не могу сказать ничего определенного. Конечно, у меня остались хорошие воспоминания от ПСЖ, который всегда будет моим любимым клубом. Но я поступил правильно, когда ушел. Если бы я остался, то не выиграл бы Лигу Чемпионов с "Баварией", - приводит слова Комана Telefoot.

24-летний Коман является воспитанником ПСЖ. В "Баварию" он перешел в 2017 году, провел за клуб 161 матч во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 35 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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