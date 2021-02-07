Кингсли Коман спрогнозировал когда Левандовски получит "Золотой мяч"

Хавбек мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман считает, что его партнер по команде, нападающий Роберт Левандовски, заслуживает "Золотой мяч".

"В данный момент Левандовски – лучшая девятка мира. Даже один из лучших игроков мира, вообще. Нет, просто лучший игрок мира. Он заслужил "Золотой мяч" в прошлом сезоне, но ничего страшного, он получит его в этом году", – приводит слова Комана Téléfoot.