Кингсли Коман спрогнозировал когда Левандовски получит "Золотой мяч"

Теги роберт левандовскикингсли команбавария мюнхен

Кингсли Коман спрогнозировал когда Левандовски получит "Золотой мяч"Хавбек мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман считает, что его партнер по команде, нападающий Роберт Левандовски, заслуживает "Золотой мяч".

"В данный момент Левандовски – лучшая девятка мира. Даже один из лучших игроков мира, вообще. Нет, просто лучший игрок мира. Он заслужил "Золотой мяч" в прошлом сезоне, но ничего страшного, он получит его в этом году", – приводит слова Комана Téléfoot.

Напомним, журнал "France Football" отменил голосование за награду лучшему игроку "Золотой мяч" в связи с пандемией коронавируса. Многие чемпионаты были прерваны, некоторые завершены досрочно. Назвать кого-то победителем было бы в такой ситуации некорректно.

Левандовски в 19 матчах немецкой Бундеслиги смог забить 24 гола и сделать 6 результативных передач.

Читать также: Левандовски - о возрасте: "Не важно, сколько мне лет. Могу стать еще лучше"  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" разгромил чемпиона Латвии в товарищеском матче

"Спартак" разгромил чемпиона Латвии в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов