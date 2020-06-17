Кингсли Коман стал чемпионом в восьмой раз за карьеру

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Кингсли Коман стал чемпионом в восьмой раз за карьеру

Хавбек "Баварии" Кингсли Коман стал чемпионом Германии вместе со своей командой.

16 июня "Бавария" обыграла "Вердер" (1:0) и оформила чемпионство в восьмой раз подряд.

Для 24-летнего Комана это пятый чемпионский титул в Германии и восьмой за карьеру. Ранее он дважды становился чемпионом с ПСЖ и один раз с "Ювентусом".

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