Кингсли Коман стал чемпионом в восьмой раз за карьеру

Хавбек "Баварии" Кингсли Коман стал чемпионом Германии вместе со своей командой.

16 июня "Бавария" обыграла "Вердер" (1:0) и оформила чемпионство в восьмой раз подряд.

Для 24-летнего Комана это пятый чемпионский титул в Германии и восьмой за карьеру. Ранее он дважды становился чемпионом с ПСЖ и один раз с "Ювентусом".

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