Кингсли Коман высказался о трансферах "Баварии"

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Кингсли Коман высказался о трансферах "Баварии"

Фото: инстаграм Комана\Автор неизвестен

Вингер сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман поделился мнением о трансферной политике, которую проводит немецкий клуб.

"У "Баварии" тоже есть деньги, но не настолько много, как у большинства клубов АПЛ или "Пари Сен-Жермен". Однако дело вовсе не в этом.

Наша команда – это действительно команда. Мы единое целое. Мы вместе даже в трудных ситуациях и это главное", – приводит слова француза Sport1.de.

Ранее Коман продлил с "Баварией" контракт до 2027 года.

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